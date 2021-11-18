BMW показала, каким будет дизайн ее следующих моделей

BMW поделилась первым снимком очередной новинки — концептуального кроссовера XM. Ожидается, что он даст представление о том, как будет выглядеть следующий флагман марки — полноразмерный кроссовер X8, сообщает Автоцентр.

Премьера состоится через несколько недель на ежегодной международной художественной ярмарке Art Basel в Майами-Бич, Флорида.

Судя по единственному тизеру, новинка получит узкую диодную оптику, а огромные фирменные ноздри BMW отныне будут украшены подсветкой. Подсвечиваемая решетка радиатора станет своего рода визитной карточкой М-моделей марки.

Какими будут характеристики нового концепта, пока достоверно не известно. В БМВ говорят лишь о том, что у XM будет электрифицированная силовая установка и впечатляющие динамические характеристики.

Впервые о том, что марка ведет разработку такой высокопроизводительной модели стало известно несколько лет назад. По некоторым данным, в движение кроссовер будет приводить силовая установка, состоящая из 4,4-литрового бензинового мотора V8 и электродвигателя. Мощность установки составит 750 л.с., из них 200 л.с. придется на электромотор. Судя по всему, флагман по праву можно будет назвать самым мощным серийным BMW.

Товарную версию нового флагмана баварцы представят в конце 2022 — начале 2023 года. Пока ждем премьеры концепта, запланированной на 2 декабря.