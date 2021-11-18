Улучшает работу сердца и нормализует давление: как правильно есть капусту

Всем известно о пользе капусты, но, оказывается, если есть ее правильно, то польза может возрасти в разы. Брокколи, брюссельская или капуста кольраби содержат предшественники вещества сульфорафана и фермент мирозиназу, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Как получить сульфорафан из капусты, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Сульфорафан поражает количеством полезных свойств:

способствует детоксикации патологических метаболитов эстрогенов, чем объясняется его эффективность против различных видов рака: груди, предстательной железы, легких, толстого кишечника;

патологических метаболитов эстрогенов, чем объясняется его эффективность против различных видов рака: груди, предстательной железы, легких, толстого кишечника; улучшает работу сердца и нормализует артериальное давление;

обладает противомикробными свойствами, особенно в отношении хеликобактер пилори. Именно с этим связана рекомендация пить капустный сок натощак, чтобы профилактировать язвенные поражения желудка и 12 п кишки, которые возникают из-за патологического воздействия этой бактерии;

особенно в отношении хеликобактер пилори. Именно с этим связана рекомендация пить капустный сок натощак, чтобы профилактировать язвенные поражения желудка и 12 п кишки, которые возникают из-за патологического воздействия этой бактерии; блокирует выработку ферментов, разрушающих суставы, задерживая развитие остеопороза;

способствует повышению уровня тестостерона;

тормозит возникновение рассеянного склероза и ускоряет восстановление мозга после травм и инсультов;

подавляет гликирование белков, т. е. препятствует старению организма, восстанавливает повреждения кожи.

Как получить сульфорафан из брокколи

В идеале есть брокколи, брюссельскую или капусту кольраби сырыми, тщательно пережевывая. Это будет способствовать активации мирозиназы. Измельчить капусту в сыром виде за 30-40 минут до употребления или желаемой термической обработки. Если вы забыли заранее нарезать капусту или взяли замороженную, можно использовать для активации фермента 1 чайную ложку сухой горчицы. Либо добавить в блюдо редьку, редис, хрен, рукколу. Перед заморозкой продукты обрабатывают паром, при этом большая часть ферментов разрушается. Длительная термическая обработка разрушает сульфорафан. Если вы рассчитываете получить от него пользу, не подвергайте капусту воздействию высоких температур более 3-4 минут.

Проростки брокколи содержат столько же активных веществ, сколько 1 кг зрелых соцветий. Их использование особенно актуально в холодное время года, когда полезной зелени не так много, как летом.

Так что имеет смысл выращивать проростки из семян брокколи или покупать уже готовую микрозелень.