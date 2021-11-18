В браузере Brave появился собственный криптокошелёк

Для пользователей, инвестирующих средства в криптовалюты, появилась новая опция для их хранения. Пользователи браузера Brave получили возможность хранить средства в новом криптокошельке, созданным разработчиком для своих клиентов, сообщает 3Dnews.

По данным компании, «в отличие от большинства криптокошельков, Brave Wallet не требует установки расширений, он изначально интегрирован в браузер, что снижает уровень угроз безопасности и зависимость от мощностей CPU и памяти. Пользователи могут совершать транзакции практически с любыми криптоактивами с превосходными безопасностью и производительностью, а также взаимодействовать с другими кошельками и децентрализованными Web3-приложениями».

В Brave сообщают, что скоро кошелёк появится и в мобильной версии браузера. Такой и подобные кошельки используются для хранения криптовалют. И, если приобретённые на биржах криптоактивы «по умолчанию» обычно хранятся в кошельках, предоставляемых биржами, возможность самостоятельного контроля за собственными криптовалютами делает процесс более безопасным.

Кроме того, при наличии собственного кошелька легче «перекидывать» средства между различными криптоплощадками. По данным Brave, использование встроенного кошелька позволит получать и дополнительные сведения вроде лучших цен, истории изменения курсов валют и другую полезную информацию, а также, конечно, совершать всевозможные транзакции без посредников.