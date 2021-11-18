Под Радой устроили флешмоб против принятия законопроекта о столице

Утром 18 ноября на площади Конституции, под зданием парламента, устроили митинг-флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!" против принятия закона о столице, сообщает Левый берег.

Организатором является "АвтоМайдан". К акции присоединились около 150 человек.

Фото: lb.ua

Участники флешмоба выступают против разделения должностей городского головы Киева и главы КГГА.

Среди требований участников, согласно листовкам, - снятие с рассмотрения законопроекта о столице и согласование нового законопроекта с Венецианской комиссией и Советом Европы.

Фото: lb.ua

Сегодня Верховная Рада не будет рассматривать законопроект о столице, но будет голосовать за то, чтобы слушать его по спецпроцедуре.

Напомним, законопроект о столице разделяет полномочия городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. В законопроекте четко прописано, что эти две должности не может занимать один человек.

Столичные власти критически относятся к предлагаемым изменениям и отмечают, что закон откладывает выборы в районные советы и угрожает "управленческим хаосом".

Член профильного комитета, нардеп "Слуги народа" Александр Качура считает, что у Кличко с новым законом властных полномочий не станет меньше:

"У него будет столько власти, на которую его уполномочили люди. То есть его избрали городским головой, он будет городским головой и будет выполнять свои полномочия. На двух стульях нельзя усидеть, это правильный подход. И у нас есть функция столицы и есть функция города. Кличко будет заниматься функцией города – коммунальными службами, парковками, канализациями, чтобы у нас не застраивали наши скверы".

Законопроект "О городе Киеве – столице Украины" был инициирован группой депутатов, включая нынешнего министра культуры Александра Ткаченко, в сентябре 2019 года. В первом чтении его приняли в октябре 2019 года.