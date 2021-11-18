Машины скорой помощи получат специальные номерные знаки

Национальная полиция инициировала изменения, которые предусматривают введение государственных номерных знаков специально для автомобилей скорой помощи, сообщает UBR.

Причиной послужило то, спецавто попадают на камеры автоматической фиксации за превышение скорости, написал в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"В последние дни в сети активно распространяется информация о том, что полиция штрафует кареты скорой помощи за превышение скоростного режима" , – отметил первый замначальника.

По его словам, система автоматически фиксирует нарушителей. При этом автомобили скорой помощи имеют право во время выполнения неотложной служебной задачи отступать от некоторых Правил дорожного движения при условии включения проблескового маячка.

Даже если такое авто попало на камеру автофиксации, то протокол не составляется. Однако бывают случаи, когда на фото невозможно рассмотреть проблесковые маячки или инспектор не определил их наличие визуально.

В таких случаях юрлицо, на которое зарегистрировано транспортное средство, может обратиться с заявлением об обжаловании постановления. Такая процедура предусмотрена статьями 287-296 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как отметил Белошицкий, такие заявления в МВД поступают. На данном этапе 49 постановлений уже отменили. В частности, в 29 случаях обратились медучреждения, а другие – патрульная полиция обнаружила самостоятельно.