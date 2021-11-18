Еще 100 семей ВПЛ получат льготный кредит на жилье

Государственный фонд содействия молодежному домостроению провел четвертый этап отбора для участия в проекте "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц". Следовательно, еще 100 семей ВПЛ смогут получить льготный жилищный кредит заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Обеспечение доступным жильем внутренне перемещенных лиц - едва ли не самый острый социальный вопрос в стране. Реализация проекта "Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц" является эффективным шагом к решению этой проблемы. Проект имеет значительный спрос, сейчас зарегистрировано более 21,5 тыс. заявлений на участие" , - подчеркнул министр Алексей Чернышев.

По словам заместителя министра Наталии Козловской, механизм отбора участников проекта прозрачен.

"Как и на предыдущих трех этапах отбора победителей определяли методом случайного выбора с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения. Всего по результатам четырех отборов уже выбрано 700 победителей" , - сказала она.

Отметим, примененное программное обеспечение, предложенное Имплементационным консультантом (IPC GmbH), а также согласованное немецким банком KfW и отвечающее требованиям законодательства по защите персональных данных.

Для обеспечения контроля и прозрачности процедура отбора осуществлялась с участием представителей Минреинтеграции, Имплементационного консультанта и Госмолодежьжилья. Процесс отбора транслировался онлайн.

Список победителей уже обнародован на официальном вебсайте Госмолодежьжилья.

Заметим, что формирование реестра кандидатов было прекращено в сутки, в течение которых осуществляется отбор победителей. Прием заявлений для включения в реестр будет возобновлен с 18 ноября 2021 года.

Проект реализуется в рамках Соглашения о финансовом сотрудничестве между Кабинетом Министров и Правительством Федеративной Республики Германия. Для его финансирования правительство Германии через банк KfW предоставило грант в размере 25,5 млн евро.

Как сообщалось, ранее правительство выделило 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС.