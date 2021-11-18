Франция начала крупнейшие в истории учения ВМС

Франция начала крупнейшие в своей истории военно-морские учения POLARIS 21. Они пройдут в западной части Средиземного моря и у атлантического побережья страны, сообщает Корреспондент.

Маневры продлятся до 3 декабря. В них будет задействована практически половина всех кораблей французского военно-морского флота, в том числе авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle (Шарль де Голль), большой десантный корабль Tonnerre (Тоннер) класса Mistral (Мистраль), ракетные фрегаты и атомные подводные лодки.

В учениях примут участие также части и подразделения ВВС и армии. Общая численность войск составит 6,5 тыс. военнослужащих, в том числе 4 тыс. моряков.

Кроме того, в учениях POLARIS 21 предполагается участие боевых кораблей и самолетов США, Испании, Греции, Италии и Великобритании.