Акции General Motors выросли до рекордной цены

Уровень рыночной капитализации компании General Motors неуклонно приближается к $100 млрд благодаря тому, что стоимость акций автопроизводителя достигла рекордного уровня, сообщает 3Dnews.

Этому способствовало снижение курса ценных бумаг производителей электромобилей Rivian и Lucid Motors, которые недавно обогнали General Motors по уровню рыночной капитализации.

Положительной динамике также способствовал запуск первого завода General Motors по производству электромобилей. Уже сейчас производственные мощности этого предприятия, расположенного в Детройте, задействованы для выпуска пикапов GMC Hummer EV, которые, как ожидается, в ближайшее время начнут поставляться клиентам. Акции General Motors к моменту закрытия торгов в среду стоили $64,61 за одну ценную бумагу, что говорит о росте на уровне 3,2 % и является наивысшим достижением с момента банкротства компании в 2009 году. Рост курса акций способствовал увеличению капитализации автопроизводителя до $94 млрд.

При этом акции Rivian, которая вышла на биржу ранее в этом месяце, к моменту закрытия торгов в среду стоили $146,07, что говорит о падении более чем на 15 %. Из-за этого рыночная капитализация производителя электромобилей существенно сократилась и составила около $125 млрд, что по-прежнему значительно выше аналогичных показателей General Motors и Ford, но в разы меньше рыночной стоимости Tesla, которая оценивается примерно в $1 трлн. Акции Lucid Motors на момент закрытия торгов в среду стоили $52,55 за одну ценную бумагу, что говорит о сокращении на 5,4 %. Рыночная капитализация компании при этом снизилась до $85 млрд.