Самая модная и теплая обувь сезона 2021-2022
Дутая обувь и ботинки-луноходы (еще одно название – мунбуты) стали горячим трендом зимнего сезона 2021-2022. Они не только удобные, но еще и невероятно теплые и уютные, сообщает Обозреватель.
В целом в последнее время комфортные вещи стали более популярными, чем экстравагантные и неудобные. Непринужденная обувь также в моде, что особенно актуально зимой, когда погодные условия диктуют свои правила и требуют прежде всего практичных луков.
Как отметили в Vogue UA, мировые дизайнеры начали вводить дутики в свои коллекции "как отклик на потребности их клиентов в комфорте, который вышел на передний план после проведенных дома месяцев".
Стилист Зоя Панина, которая включила дутики в топ самых горячих обувных трендов этого года, на своей странице Instagram пошутила:
"Этой зимой нам не придется выбирать между тепло и красиво. Дизайнеры сжалились и вошли в наше положение. Больше не надо прыгать по сугробам на шпильках. Только тепло, только комфорт".
Добавим, что ботинки-луноходы похожи на дутики, но немного отличаются от них. Как пишет ElleGirl, у мунбутов обычно:
- крестообразная шнуровка;
- непромокаемый наружный слой и "теплый" носок;
- свободное голенище;
- только три размера обуви (S, M, L);
- высокие защитные борты внизу.
Дутая обувь от итальянского бренда Miu Miu: