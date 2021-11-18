Расследование Bellingcat: Арестович посоветовал застрелиться всем, кто обвиняет Зеленского

Советник главы ОПУ Алексей Арестович считает, что критиковать президента Владимира Зеленского и чиновников Банковой за провал спецоперации по задержанию "вагнеровцев" не стоит, сообщает Новое время.

В эфире телеканала "Украина 24" Арестович сказал, что в расследовании Bellingcat рассказали о самом худшем варианте, почему спецоперация провалилась.

Он утверждает, что расследователи якобы выяснили, что в Офисе президента не отказывались от ареста боевиков ЧВК Вагнера.

"Никакого отказа от сделки. Всего лишь отсрочили на пять дней, если верить худшему варианту, который существует только по словам Василия Бурбы. Он не доказан. Год эти люди носятся и рассказывают о том, что эта операция — американская, турецкая, израильская, украинская. О том, что Порошенко санкционировал данную операцию. О том, что многое было придумано. Люди, которые это говорили, должны застрелиться после этого, если осталось хотя бы немного чести" , — сказал Арестович.

В интерпретации советника главы Офиса президента международная группа журналистов якобы показала, что на Банковой — патриоты.

"Выходит расследование, которым так пугали всех. Что они нам показали? Президент — патриот, руководитель Офиса президента — патриот, который говорит, что необходимо захватить вагнеровцев" , — убежден Арестович.

Расследование Bellingcat

17 ноября было опубликовано расследование Bellingcat и The Insider об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. В частности, Bellingcat со ссылкой на бывшего главу ГУР Минобороны Василия Бурбу передает, что глава ОП Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю.

Перед этим было заключено соглашение о прекращении огня на Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля. По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что, если спецоперация пойдет по плану, соглашение будет расторгнуто еще до 27 июля. В Офисе президента не прокомментировали эту информацию, а расследователям не удалось проверить разговор.

После возражений Бурбы в Офисе президента предложили сократить задержку до четырех дней, что позволило бы вступить в силу соглашению о прекращении огня, заявили расследователи.