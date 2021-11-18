В Украине впервые почтовую доставку в терминал совершил беспилотник

Впервые в Украине беспилотник совершил почтовую отправку из терминала в терминал.﻿ Эксперимент проводила "Новая почта", сообщает УНИАН.

Десять посылок выбрали случайно – ни отправители, ни получатели не знали, что их посылки из Киева во Львов будет доставлять беспилотник.

Грузоподъемность беспилотника составляет до 16 кг, он может подниматься на высоту до 900 м и проводить в воздухе до 12 часов без дополнительной подзарядки.

Дальность канала связи для дистанционного управления составляет 200 км. На борту находятся резервные каналы связи, позволяющие управлять аппаратом из любой точки Украины.

Посылку загружают в отсек БПЛА прямо на сортировочном терминале, после чего она отправляется по указанному маршруту. За БПЛА следит оператор, контролирующий аппарат на случай непредвиденных моментов.

Беспилотную доставку в мире уже давно практикуют. В Китае управляемые летательные аппараты приносят интернет-заказы прямо под дверь. В Австралии, США или Финляндии дронами доставляют еду на заказ.