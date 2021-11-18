Вещи, которые астрологи не рекомендуют дарить на Новый год 2022

Вещи, которые астрологи не рекомендуют дарить на Новый год 2022
Фото: Рixabay

Совсем скоро наступит год Черного Водного Тигра, поэтому уже сейчас можно думать над тем, что подарить в этом году своим родным и друзьям, сообщает Новое время.

Астрологи твердят, что существует несколько предметов, которые категорически нельзя дарить на 2022 год.

Они утверждают, что в год Тигра нельзя дарить парфюмерию. Также, плохим выбором окажутся гели для душа и шампуни. Тоже самое касается и предметов, которые могут напоминать о вредных привычках (пепельницы, бокалы, дорогой алкоголь и т. д.).

Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от таких подарков:

  • Ножи, ножницы и вилки
  • Тапки
  • Носки
  • Книги
  • Часы
  • Носовые платки
  • Кошельки
  • Посуда
  • Шарфы и шейные платки
  • Полотенца
  • Свечи
  • Жемчуг
  • Зеркала
  • Перчатки
  • Деньги

Специалисты рекомендуют обратить внимание на шикарные пледы, путевку в санаторий, билеты в театр или кино, бытовую технику, картину на холсте, фитнес-браслет, спортивный инвентарь (гантели, коврик для фитнеса, футбольный мяч) и др.

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