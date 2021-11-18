Вещи, которые астрологи не рекомендуют дарить на Новый год 2022
Совсем скоро наступит год Черного Водного Тигра, поэтому уже сейчас можно думать над тем, что подарить в этом году своим родным и друзьям, сообщает Новое время.
Астрологи твердят, что существует несколько предметов, которые категорически нельзя дарить на 2022 год.
Они утверждают, что в год Тигра нельзя дарить парфюмерию. Также, плохим выбором окажутся гели для душа и шампуни. Тоже самое касается и предметов, которые могут напоминать о вредных привычках (пепельницы, бокалы, дорогой алкоголь и т. д.).
Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от таких подарков:
- Ножи, ножницы и вилки
- Тапки
- Носки
- Книги
- Часы
- Носовые платки
- Кошельки
- Посуда
- Шарфы и шейные платки
- Полотенца
- Свечи
- Жемчуг
- Зеркала
- Перчатки
- Деньги
Специалисты рекомендуют обратить внимание на шикарные пледы, путевку в санаторий, билеты в театр или кино, бытовую технику, картину на холсте, фитнес-браслет, спортивный инвентарь (гантели, коврик для фитнеса, футбольный мяч) и др.