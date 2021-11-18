Вещи, которые астрологи не рекомендуют дарить на Новый год 2022

Совсем скоро наступит год Черного Водного Тигра, поэтому уже сейчас можно думать над тем, что подарить в этом году своим родным и друзьям, сообщает Новое время.

Астрологи твердят, что существует несколько предметов, которые категорически нельзя дарить на 2022 год.

Они утверждают, что в год Тигра нельзя дарить парфюмерию. Также, плохим выбором окажутся гели для душа и шампуни. Тоже самое касается и предметов, которые могут напоминать о вредных привычках (пепельницы, бокалы, дорогой алкоголь и т. д.).

Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от таких подарков:

Ножи, ножницы и вилки

Тапки

Носки

Книги

Часы

Носовые платки

Кошельки

Посуда

Шарфы и шейные платки

Полотенца

Свечи

Жемчуг

Зеркала

Перчатки

Деньги

Специалисты рекомендуют обратить внимание на шикарные пледы, путевку в санаторий, билеты в театр или кино, бытовую технику, картину на холсте, фитнес-браслет, спортивный инвентарь (гантели, коврик для фитнеса, футбольный мяч) и др.