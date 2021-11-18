Экс-футболист УПЛ умер в реанимации от коронавируса

Бывший футболист "Звезды" и "Александрии" Денис Ковба ушел из жизни в возрасте 42 лет, сообщает УНИАН.

Об этом пишет официальный сайт клуба РПЛ "Крылья Советов".

Бывший игрок сборной Беларуси находился в реанимации в сложном состоянии с коронавирусной инфекцией.

"Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами" , - написано в заявлении команды, за которую Денис провел 12 сезонов.

Денис Ковба: карьера