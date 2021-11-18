В Винницкой области найдены погибшими четыре ребенка

В Винницкой области погибли шесть человек, включая четырех детей, сообщает Корреспондент.

"Сегодня в Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых" , – говорится в сообщении ГСЧС.

При этом не указаны населенный пункт, в котором произошла трагедия, и ее обстоятельства.

В ГСЧС добавили, что пожары в частном жилом секторе продолжают уносить жизни детей и призвали граждан побеспокоиться о надлежащем противопожарном состоянии помещений в осенне-зимний период.