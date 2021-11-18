Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – Венедиктова

Украинские следственные органы изучат материалы, изложенные в отчёте Bellingcat, заверила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Интерфакс-Украина.

"Расследование есть, оно проводится, какие ещё будут допросы проводиться следствием, думаю, лучше вам спросить непосредственно в ГБР. Мы достаточно большой перечень прописали в наших прокурорских указаниях" , - сказала генпрокурор в четверг, отвечая на вопрос о том, будут ли украинские правоохранительные органы изучать материалы расследования в рамках уголовного дела и будет ли повторно допрошен глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Все материалы (расследования - ред.), которые проводят журналисты, нами всегда тщательно изучаются, всегда приобщаются к делу. Поэтому будут изучаться, будут приобщаться" , - добавила она.

Венедиктова напомнила, что уголовные производства по "вагнергейту" были открыты несколькими правоохранительными органами. "Потом эти дела были объединены и были переданы, в том числе в ГБР" , - указала она.

По её словам, все указания прокуратуры в рамках расследование были летом прошлого года.

"Что было сделано, чего не было сделано, думаю, сейчас некорректно это проговаривать - это история независимости органа досудебного расследования и возможности прокуратуры" , - сказала генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, что лично она думает о допущениях, которые были сделаны в расследование Bellingcat, Венедиктова сказала:

"Я не могу говорить допущениями и оценками, я могу говорить установленными фактами и процессуальными конструкциями, которыми мы оперируем".

Генпрокурор подчеркнула, что прокуроры были привлечены к расследованию Временной следственной комиссии.