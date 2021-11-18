Манго: польза для организма и как выбрать спелое

Манго – это не только вкусно, но и полезно. Плоды манго богаты клетчаткой, сахарами и пектином, содержат достаточно много витамина С, каротиноидов, витамины В1, В2, В6, ниацин, калий, зеаксантин и лютеин, сообщает Газета.ru.

По словам эндокринолога Полины Королевой, употребление манго может благотворно влиять на зрение, состояние кожи и волос, а также, способствовать регулярному стулу. А вот людям с синдромом раздраженного кишечника злоупотреблять манго не стоит: фрукт богат ферментируемыми олиго- и дисахаридами, которые могут вызывать повышенное газообразование. Не стоит налегать на манго людям с нарушением углеводного обмена и больным сахарным диабетом.

«Как и все фрукты, манго лучше есть утром и днем, вечером стоит воздержаться от его употребления. Манго может заменить высококалорийные десерты к чаю, но стоит отдавать предпочтения свежим плодам, потому что сушеные содержат больше сахара. Конечно, не стоит есть манго людям, у которых на него аллергия, но это встречается редко», — дополняет Полина Королева.

В мире насчитывают более 2000 различных сортов манго, и все они условно делятся на два вида: индокитайские и индийские.

Первые отличают вытянутая форма и зеленый оттенок кожуры, вторые – более круглые плоды желтого или оранжевого цвета. Наибольший спрос на фрукт фиксируется в зимний период, а в марте 2021 года продажи манго в два раза выше, чем в среднем по году. Больше всего покупатели магазина любят костариканские манго.

Выбрать спелое манго – довольно непросто. При покупке фрукта обращать обратить внимание на несколько признаков.

Первый – это округлость. ﻿Чем более округлой формы плод, тем в нем больше мякоти. Если плод плоский – мякоти будет немного. Надавите на поверхность манго. Если он спелый – плод будет упругим и немного мягким. Если после нажатия остался след – он перезрел. Чем тверже манго на ощупь, тем он менее зрелый,

Второй признак спелости плода – это точки. Если на фрукте присутствуют маленькие точки темного цвета – манго созрело. Если пятна очень темные – есть вероятность, что плод перезрелый. Но точно не стоит брать манго, у которого присутствует темное пятно у плодоножки, это говорит о том, что во фрукте начался процесс брожения.

И, наконец, поверхность фрукта.