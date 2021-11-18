ЕК готова консультироваться с Украиной по сертификации "Северного потока-2"

Европейская комиссия готова консультироваться с Украиной при принятии решения о сертификации российского газопровода "Северный поток-2", сообщает УНИАН.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики по итогам онлайн-встречи главы ведомства Германа Галущенко с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Собеседники обсудили вопросы сертификации газопровода "Северный поток-2", безопасности поставок газа в Европу, возможные варианты уменьшения влияния энергетического кризиса на европейский регион.

"По словам комиссара Симсон, Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки заключения комиссии по проекту решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации "Северный поток-2" , - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в пресс-службе, Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически, отметили в министерстве.

Кроме того, украинскую сторону пригласили принять участие в "группе риска", созданной в соответствии с регламентом о безопасности поставок, которая состоит исключительно из государств-членов ЕС.

В пресс-службе уточнили, что целью заседания "группы риска" станут консультации относительно состояния энергетической безопасности в Украине, выработки совместных решений и взаимопомощь вместе с европейскими странами в кризисных ситуациях.