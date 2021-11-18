Не только "Дельта": другие опасные штаммы коронавируса в Украине

В Украине нашли уже 11 мутаций "Дельта"-штамма коронавируса. В то же время, это не единственная опасная вариация COVID-19, сообщает Сегодня.

Что известно о распространении опасных штаммов коронавируса в Украине – далее в материале.

Какие бывают штаммы

Ученые по-прежнему сосредоточены на штамме "Дельта", который сейчас является доминирующим вариантом во всем мире. Но продолжают отслеживать и другие, чтобы увидеть, какая из мутаций коронавируса может занять место "Дельты".

Украина сейчас использует тест-системы, которые стране предоставила ВОЗ. Они способны определять 6 основных типовых штаммов коронавируса:

Альфа (британский),

Эта (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии),

Бета (южноафриканский),

Гамма (бразильский),

Дельта (индийский),

Каппа (индийский).

Штаммы коронавируса, которые нашли в Украине

Самым распространенным остается "Дельта" – по словам ученых, он сейчас царит в стране и активно мутирует. О других штаммах говорят меньше, но их также находили в Украине.

"Альфа"-штамм

Весной в Минздраве заявили о распространении "Альфа" по всем регионам страны.

"Для нас сейчас главное – соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, он сейчас распространен по всей территории Украины. Во всех областях он зафиксирован", – заявил Максим Степанов, который тогда был главой Минздрава.

Он добавил, что распространение "Альфа"-штамма в Украине привело к тому, что тяжелое течение болезни начали наблюдать у людей от 40 лет, а иногда и от 30-ти. До этого к осложнениям были склонны люди в возрасте от 60 лет. Министр добавил, что из-за нового штамма также растет количество госпитализаций.

"Бета"-штамм

В апреле стало известно, что южноафриканскую мутацию коронавируса обнаружили в двух областях. Это был один случай в Полтаве и случаи в Тернопольской области. Как рассказали в Тернопольской ОГА, наличие штамма из ЮАР подтвердила лаборатория немецкой клиники "Шарите".

Министерство здравоохранения Южной Африканской Республики заявляло, что этот штамм может быть движущей силой второй волны пандемии COVID-19 в стране из-за того, что распространяется быстрее, чем другие более ранние штаммы вируса. Процент выявления этой мутации был выше среди молодых людей без каких-либо сопутствующих заболеваний и, по сравнению с другими штаммами, в таких случаях он чаще приводил к серьезным заболеваниям.

"Гамма"-штамм

В СМИ также появлялась информация о бразильской вариации коронавируса в Украине. В Минздраве тогда заявляли, что бразильский "Гамма" ничем не будет отличаться от индийского штамма "Дельта".

"В Украине его пока не обнаружено. Штамм "Гамма" практически ничем не будет отличаться от "Дельта". Отличается несколькими мутациями. Они не существенные, и не будут приводить к каким – то новым его характеристикам", – сказал главный санврач Игорь Кузин, комментируя ситуацию в августе.

"Дельта"-штамм

В Украине штамм "Дельта" официально "появился" 23 июня. А на днях ученые сообщили, что нашли 11 различных вариантов этого штамма.

При этом, почти в 60% образцов – "материнский" вариант "Дельты" (так называемый индийский).

"В то же время, ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма "Дельта", происходящих из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки", – сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики.

На сегодняшний день штамм "Дельта" есть по всей стране и усугубляет ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Среди лидеров по распространению – крупные города Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.

Как отличить штамм "Дельта" обычному человеку

"Дельта" имеет некоторые особенности: он скорее приводит к тяжелой форме, у него меньший инкубационный период. Человек на 4-5 день имеет ярко выраженную клиническую картину.

У вакцинированных болезнь протекает в более легкой форме. При "Дельте" потребность у пациента в кислороде выше в 5-6 раз, чем у больного обычным штаммом. Это влияет на показатели смертности.

Симптомы COVID-19, вызванного штаммом "Дельта", существенно отличаются от тех, что бывают от других штаммов, хотя температура тела сходна.

Заражение "Дельтой" имеет такие признаки: