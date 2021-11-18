Во Франции построят самый мощный компьютер в Европе

Во Франции объявили о планах построить самый мощный компьютер в Европе. Он будет называться Adastra и создан для расширения возможностей суперкомпьютера Jean Zay, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что производительность Adastra составит 70 Пфлопс - система будет в 20 раз быстрее той, которая имеется в распоряжении Национального вычислительного центра высшего образования (CINES).

Первый блок на базе оптимизированных процессоров AMD EPYC 7003, 256 Гбайт DDR4 и четырьмя OAM-ускорителями Instinct MI250X запустят уже весной 2022 года. Второй блок будет строиться до конца следующего года. Он будет состоять из узлов с процессорами AMD EPYC Genoa и 768 Гбайт DDR5.

Adastra будет использоваться для научных исследований, в первую очередь, в области возобновляемой энергетики, что должно помочь в снижении углеродного следа. Также он поможет в разработке материалов для аккумуляторных технологий следующего поколения, в создании новых лекарственных препаратов и в изучении новых методов лечения.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз намерен вложить 1 млрд евро в создание суперкомпьютеров для дигитализации промышленности и повышения конкурентоспособности европейской экономики.