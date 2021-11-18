Россиянин Гассиев проведет титульный бой с украинцем

Промоутер Алексей Авсецин сообщил дату и место следующего поединка российского тяжеловеса Мурата Гассиева, который в своей карьере проиграл лишь однажды - украинцу Александру Усику, сообщает УНИАН.

"Мурат Гассиев 25 декабря в Сочи проведет бой с украинцем Андреем Руденко за пояс IBF Intercontinental" , - отметил Авсецин.

28-летний Гассиев в октябре 2020-го покинул крузервейт и дебютировал в тяжелом весе. Мурат в новом для себя дивизионе нокаутировал Нури Сефери и Михаэля Валлиша.

38-летний уроженец Днепра Руденко одержал 34 победы в своей карьере при пяти поражениях. В 2017 году украинец в Москве проиграл Александру Поветкину.