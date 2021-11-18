Украинский дизайнер предложил свой вариант новой "Таврии"

Талантливый украинский дизайнер Роман Прядко не перестает удивлять своими яркими работами. После эскизов украинского суперкара, он вновь взялся за возрождение "Таврии", сообщает Обозреватель.

Свое видение Tavria Nova он разместил на своей странице в Facebook.

Символично, что эскизы появились в преддверии "дня рождения" ЗАЗ-1102. Автомобиль сохранил характерные для дизайна "Таврии" стилистические элементы, а вдохновением для очередной работы послужил проект возрождения французского хэтчбека Renault 5.

Tavria Nova. Источник: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Tavria Nova и ее исторический прототип. Источник: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Автомобиль сохранил характерные для дизайна "Таврии" стилистические элементы. Источник: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Ранее Роман показывал свои наработки на тему "Таврии", а также стильные колесные диски, которые могли бы ее украсить. Первоначально проект был ближе к оригинальной модели, а в новой работе дизайнер постарался максимально "осовременить" модель в соответствии с трендами.

Первоначально проект был ближе к оригинальной модели. Источник: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Tavria Nova. Источник: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Дизайн колесных дисков для Tavria Nova. Источник: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Напомним, что первые серийные ЗАЗ-1102 "Таврия" собрали 18 ноября 1987 года. Спустя десять лет бюджетный хэтчбек модернизировали. С учетом большого числа доработок модель переименовали в Tavria Nova. Обновленная версия продержалась на конвейере еще 10 лет. К сожалению, на ЗАЗе так и не смогли предложить достойной замены "Таврии" в бюджетном сегменте. Эпоха семейства закончилась в январе 2011 года, когда с конвейера сошел последний лифтбек ЗАЗ-1103 "Славута". Месяцем спустя он был продан с интернет-аукциона за 47 020 грн (на то время – $5900).