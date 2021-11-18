Лунный календарь стрижек на декабрь 2021
Лунный календарь стрижек на декабрь 2021 года поможет подобрать наиболее благоприятную дату для смены прически. Так, бытует мнение, что Луна зависимо от своей фазы способна влиять на здоровье и темп роста волос, сообщает Обозреватель.
Также считается, что посещение парикмахерской в подходящий для этого лунный день помогает избавиться от негатива, сохранить позитивную энергетику и даже привлечь счастливые жизненные перемены. Когда окрашивание и стрижка будут уместны, а когда они категорически "противопоказаны", читайте далее.
Благоприятные дни для стрижки в декабре 2021 года
Благоприятны для стрижки дни 1, 2, 8, 9 (до обеда), 11 (после обеда), 12 (в первой половине дня), 14, 17, 24, 25, 26, 30 и 31 декабря.
Неблагоприятные дни для стрижки в декабре 2021 года
Астрологи категорически не рекомендуют стричься в дни 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 22, 27 и 28 декабря.
Благоприятные дни для окрашивания в декабре 2021 года
Благоприятны для окрашивания волос, согласно лунному календарю, дни 8, 14, 15, 16, 25, 30 и 31 декабря.
Неблагоприятные дни для окрашивания в декабре 2021 года
Не следует красить волосы 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 28 и 29 декабря – эти дни крайне неблагоприятны для смены цвета.
При этом в декабре есть дни, когда окраска "разрешена" при определенных условиях. Так, 9 декабря можно красить волосы только в светлые оттенки и только в салоне, 10 декабря – только натуральными красителями, 15 декабря – мягкими красителями, 22 декабря рекомендуется техника амбре, 30 декабря можно тонировать волосы, а 21 декабря не следует кардинально менять цвет.
Фазы Луны в декабре 2021 года
Полнолуние – 19 декабря в 06:38 по киевскому времени.
Новолуние – 4 декабря в 09:45.
Убывающая Луна – 1-3 декабря, 20-31 декабря.
Растущая Луна – 5-18 декабря.
Солнечное затмение – 4 декабря в 09:34.