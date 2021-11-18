Морозы в 30 градусов: синоптики обновили прогноз на зиму 2021-2022

Погода в Украине этой зимой по прогнозам синоптиков будет довольно нестабильная. Декабрь обещает быть теплее на несколько градусов, чем обычно. А вот в январе и феврале могут быть периоды с сильными морозами. Об этом рассказал глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в интервью, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

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Как объяснил главный синоптик Украины, за последние 30 лет климат существенно изменился. В самые холодные месяцы года температура повысилась на 2 -2,5 градуса, а летняя – на 1,5 -2 градуса. Длительность осеннего и весеннего периода сильно сократилась.

По прогнозу Кульбиды, климат в Украине будет меняться и дальше и в будущем зимы почти исчезнут не только в южных регионах, но и в остальных широтах страны.

Прогноз на зиму 2021-2022

Декабрь будет намного теплее нормы, а в целом никаких природных катаклизмов синоптики этой зимой не ожидают.

"Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. То есть, декабрь окажется достаточно теплым. Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем" , - отметил Кульбида.

Он добавил, что в этом году сильные морозы возможны и они могут прийти внезапно в январе-феврале.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода, морозы достигнут и 25, и 30 градусов. Но в сравнении с зимами, которые были 30-40 лет назад, нынешние морозные периоды окажутся кратковременными" , - рассказал глава Укргидрометцентра.

Снега много не будет

Как сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова на недавнем брифинге, зима в Украине начнется в конце ноября и продлится до конца февраля.

По ее прогнозам, сильное похолодание начнется в начале декабря – до 10 градусов мороза. И почти весь декабрь температура будет держаться в пределах 2-3 градусов мороза.

На Новый год снега не будет, но температура снова упадет. В январе и феврале ожидаются периоды с дождями и мокрым снегом.

Устойчивый снежный покров возможен только в январе - в дни сильного похолодания.