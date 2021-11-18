Лидеры Китая и США на встрече укрепили торговые связи – власти КНР

Онлайн-встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена "четко обозначила направление" для развития китайско-американских отношений в области торговли и экономики. Об этом заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин, сообщает ТАСС.

"Эта встреча между лидерами двух стран в формате видеоконференции задала четкое направление развитию [экономических] отношений между Китаем и США", – сообщила она на еженедельном брифинге.

Так она ответила на вопрос западного журналиста, привели ли недавно состоявшиеся американо-китайские переговоры на высшем уровне "к какому-либо сдвигу" в области двусторонних торговых контактов.

По словам официального представителя, в ходе недавней встречи Си Цзиньпина и Байдена "была заложена основа для [дальнейшего продвижения] китайско-американских торгово-экономических консультаций" .

"Переговорные группы КНР и Соединенных Штатов на предстоящем этапе приступят к реализации [достигнутых договоренностей] на практике", – добавила Шу Цзюэтин.