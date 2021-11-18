Европа решила ударить по техногигантам

Представители ведущих политических партий Европейского парламента достигли соглашения об ограничении антиконкурентных практик технологических компаний в цифровой экономике, сообщает Лента.Ру.

Новые правила деятельности коснутся крупных технологических компаний, рыночная капитализация которых составляет не менее 80 миллиарда евро (91 миллиард долларов). В том числе новые меры ударят по подразделениям Alphabet Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft, а также по китайскому холдингу Alibaba Group и нидерландскому Booking.

ЕС планирует реализовать Закон о цифровых рынках (DMA) в 2022 году. Проект был предложен главой антимонопольного законодательства ЕС Маргрет Вестагер в 2020 году. Правила направлены на ограничение монополий крупных технологических компаний с помощью списка дозволенных и недозволенных практик. Правительство США выразило обеспокоенность тем, что новые правила могут негативно сказаться на доходах американских компаний.

Закон также даст национальным антимонопольным органам возможность тщательно проверять приобретения крупными игроками более мелких конкурентов. Достигнутое соглашение по пакету правил позволит законодателям ЕС проголосовать за него уже на следующей неделе. После этого меры должны быть согласованы со странами ЕС, прежде чем они обретут законодательную силу.