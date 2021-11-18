Цена на газ в Европе снижается после четырехдневного роста

Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов опускались до минимальных 1072 долларов, что на 3,4% ниже расчётной цены накануне, сообщает Oilpoint.

Об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на самом открытии торгов чуть превысила 1120 долларов, но в первый час демонстрировала устойчивое снижение, опускаясь до минимальных 1072 долларов за тысячу кубометров.

На 11:10 эта цена составляет 1088,9 доллара, что на 1,9% ниже расчётной цены накануне.