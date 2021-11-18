Канал "Украина" приобрел формат шоу "The Game of Talents"

Телеканал "Украина" приобрел у компании FREMANTLE права на адаптацию масштабного игрового шоу - The Game of Talents. В Украине проект будет выходить под названием "Игры талантов", сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в пресс-релизе ООО "Медиа Группа Украина". Участниками нового проекта будут обычные украинцы и звезды шоу-бизнеса. Они попытаются угадать скрытые таланты людей, основываясь только на личных впечатлениях и хитрых подсказках.

The Game of Talents. Источник: Компания FREMANTLE

Развлекательный проект по формату The Game of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже два года спустя локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, готовящей адаптацию этого проекта.

The Game of Talents. Источник: Компания FREMANTLE

Согласно правилам шоу, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Их задача – угадать, руководствуясь логикой и интуицией, какими талантами обладают 12 незнакомцев. Игра проходит в три раунда. За правильно угаданный талант команда получает денежный приз, сумма которого растет с каждым раундом. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз. Украинская адаптация будет насчитывать 12 эпизодов.