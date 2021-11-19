В Украине создали маршрут по колоритным ландшафтам Подолья

Туристическим магнитом Подолья решили сделать уникальные природные ландшафты и историю мест. На днях на Хмельнитчине презентовали туристический путеводитель "Terra Podolica" для самостоятельных и групповых путешествий, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

Маршруты по Приднестровскому Подолью направлены на изучение природы края и включают живописные ландшафты, палеонтологические локации, а также архитектурные достопримечательности.

Релакс-туры и экстрим.

Фото: Маршрут по реке Тарнава (terrapodolica.com)

Для искателей приключений и любителей активного отдыха на природе разработаны пешие, водные и велосипедные маршруты, семейные экспедиции.

Выбрать локации для самостоятельных поездок можно также на интерактивной карте проекта – там нанесены замки, музеи, кемпинги, пляжи, природные достопримечательности, (например, скалы и пещеры), водные объекты – реки и водопады, а также отели и гастролокации.

Песчаные карьеры и Товтры. Какие необычные локации включили в путеводитель

Путешественникам предлагают увидеть уникальные живописные локации, изучить их происхождение. Например, посещая ландшафты Серета в среднем течении во время палеотура "Коварные Сарматские пляжи" стоит увидеть песчаные карьеры у подножия горы-урочища Бубновка, которые были выкопными пляжами на берегу моря, которое находилось на этой территории 6-8 миллионов лет назад.

Фото: Товтры и уникальные растения - особенность региона (terrapodolica.com)

Еще одна неповторимая локация Вербецкие Товтры (скалистая гряда, которая раньше была морским рифом) возле села Вербка. Это место с заповедными растениями: сон большой, ковыль волосистый и лещица днестровская. Впрочем, в путеводителе предлагают посетить и другие товтры региона.

Путешественникам понравится лабиринты с гипсовыми кристаллами в пещере Атлантида, скалистые обрывы, заповедные леса и захватывающи виды на Днестр.

Например, в путеводителе предлагают акватур "Тернавские фьорды". Он начинается со смотровой площадки у костела Девы Марии в селе Китайгород. Там открывается обзор на подтопленную водохранилищем части реки Тернавы, похожей на скандинавский фьорд.

Фото: "Скандинавские" пейзажи на Подолье (terrapodolica.com)

За костелом есть руины дворца Потоцких, которые можно осмотреть. Далее – пеший маршрут, водохранилище и леса, вид на 40-метровую Врублевецкую скалу. А из устья Тарнавы откроется грандиозный вид на долину Днестра с Шишковыми холмами товтр.