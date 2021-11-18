Производитель игрушек показал необычный электромобиль

Barbie Extra EV – это концептуальный компактный родстер, который построен на шасси электрического хэтчбека Fiat 500e, сообщает РБК-Украина.

Выразительная машина с фарами и задними фонарями в форме звезд является шоукаром, который должен привлечь внимание к новой серии легендарных кукол.

Пушистые подголовники и колесные диски с радужным рисунком делают автомобиль вызывающим. Но венцом дизайнерского искусства являются двери в форме крыльев лебедя, которые для посадки поднимаются строго вверх.

Три декоративных выхлопных патрубка в форме звездочек и массивный спойлер завершают образ яркого родстера. В салоне прописалось оригинальное торпедо от электрического Fiat 500, но покрашенное в ярко-розовый.

Американский производитель игрушек не сообщает, кто является автором столь смелого концепт-кара. Но все желающие в рамках выставки могли купить уменьшенную копию представленного электромобиля за 29,99 долларов. В рекламном ролике нового набора, частью которого является белый Barbie Extra EV, также упоминается встроенный в багажный отсек бассейн для домашних животных.