У Путина ответили на обвинения в подготовке вторжения в Украину

Запад обеспокоен возможностью прямой агрессии России против Украины уже этой зимой, о чем и сообщил украинской стороне. В Кремле, в свою очередь, ответили на эти опасения и говорят, что якобы никому не представляют угрозы.﻿ Ответ Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

У Путина опять заявили о якобы действиях НАТО вблизи границ РФ. Москва будет предпринимать меру по обеспечению своей безопасности, заявил Песков.

Он прокомментировал публикацию агентства "Блумберг" о возможных планах вторжения на территорию Украины.

"Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы" , - заявил Песков.

Миграционный кризис как отвлекающий маневр

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко работают над дестабилизацией ситуации в странах Запада. Тем самым отвлекая внимание от нового полномасштабного вторжения в Украину.

"Не исключено, что пограничный кризис направлен на то, чтобы отвлечь внимание от новых военных атак, которые Путин готовит в Украине" , - заявил Моравецкий.

Позиция Украины

Глава оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич заявил в комментарии РБК-Украина, что Вооруженные силы Украины готовы противопоставить российскому агрессору. Несмотря на любые решения со стороны президента РФ Владимира Путина.