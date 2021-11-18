В ЕС изменили "зеленый" COVID-список: что решили по Украине

Европейский Совет в четверг, 18 ноября, обновил "зеленый" список стран, гражданам которых рекомендуется разрешить путешествовать по ЕС. Украина осталась вне этого перечня, но к нему было добавлено Индонезию, сообщает Обозреватель.

Список был пересмотрен "в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС".

С 18 ноября в "зеленом" списке Евросоюза 19 стран:

Аргентина; Австралия; Бахрейн; Канада; Чили; Колумбия; Индонезия; Иордания; Кувейт; Намибия; Новая Зеландия; Перу; Катар; Руанда; Саудовская Аравия; Южная Корея; Объединенные Арабские Эмираты; Уругвай; Китай (при условии подтверждения взаимности).

Что касается Украины, то она была исключена из "зеленого" списка 9 ноября. В ЕС будут пересматривать нормы каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновлять.

Таким образом, уже в начале декабря рекомендации Европейского Совета по Украине могут измениться, если "коронавирусная" статистика в стране упадет.