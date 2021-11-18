В ЕС изменили "зеленый" COVID-список: что решили по Украине

В ЕС изменили "зеленый" COVID-список: что решили по Украине
Фото: Pixabay

Европейский Совет в четверг, 18 ноября, обновил "зеленый" список стран, гражданам которых рекомендуется разрешить путешествовать по ЕС. Украина осталась вне этого перечня, но к нему было добавлено Индонезию, сообщает Обозреватель.

Список был пересмотрен "в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС".

С 18 ноября в "зеленом" списке Евросоюза 19 стран:

  1. Аргентина;
  2. Австралия;
  3. Бахрейн;
  4. Канада;
  5. Чили;
  6. Колумбия;
  7. Индонезия;
  8. Иордания;
  9. Кувейт;
  10. Намибия;
  11. Новая Зеландия;
  12. Перу;
  13. Катар;
  14. Руанда;
  15. Саудовская Аравия;
  16. Южная Корея;
  17. Объединенные Арабские Эмираты;
  18. Уругвай;
  19. Китай (при условии подтверждения взаимности).

Что касается Украины, то она была исключена из "зеленого" списка 9 ноября. В ЕС будут пересматривать нормы каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновлять.

Таким образом, уже в начале декабря рекомендации Европейского Совета по Украине могут измениться, если "коронавирусная" статистика в стране упадет.

"Необязательные поездки в ЕС из стран или организаций, не указанных в Приложении I, подлежат временным ограничениям на поездки. Это не нарушает возможности стран-членов отменить временные ограничения на поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников", – говорится в заявлении Совета ЕС.

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