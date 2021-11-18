В ЕС изменили "зеленый" COVID-список: что решили по Украине
Европейский Совет в четверг, 18 ноября, обновил "зеленый" список стран, гражданам которых рекомендуется разрешить путешествовать по ЕС. Украина осталась вне этого перечня, но к нему было добавлено Индонезию, сообщает Обозреватель.
Список был пересмотрен "в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС".
С 18 ноября в "зеленом" списке Евросоюза 19 стран:
- Аргентина;
- Австралия;
- Бахрейн;
- Канада;
- Чили;
- Колумбия;
- Индонезия;
- Иордания;
- Кувейт;
- Намибия;
- Новая Зеландия;
- Перу;
- Катар;
- Руанда;
- Саудовская Аравия;
- Южная Корея;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Уругвай;
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Что касается Украины, то она была исключена из "зеленого" списка 9 ноября. В ЕС будут пересматривать нормы каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновлять.
Таким образом, уже в начале декабря рекомендации Европейского Совета по Украине могут измениться, если "коронавирусная" статистика в стране упадет.
"Необязательные поездки в ЕС из стран или организаций, не указанных в Приложении I, подлежат временным ограничениям на поездки. Это не нарушает возможности стран-членов отменить временные ограничения на поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников", – говорится в заявлении Совета ЕС.