Курс лиры продолжает падать

Курс турецкой лиры рекордно обвалился по отношению к доллару после решения Центрального банка Турции понизить ключевую ставку. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Лента.Ру.

Лира опустилась более чем на два процента по отношению к доллару. На момент написания новости один доллар торгуется по цене в 10,85 лиры, а максимум за день составил 10,9 лиры — это новый антирекорд для турецкой валюты за последние 10 лет. Падение произошло на фоне решения ЦБ Турции снизить ключевую ставку с 16 до 15 процентов при инфляции на уровне 20 процентов.

Глава ЦБ Шахап Кавджиоглу обещал удерживать ключевую ставку выше уровня инфляции, чтобы замедлить рост цен. Однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что высокая стоимость заимствований способствует росту цен, в то время как низкая ключевая ставка, напротив, сдерживает инфляцию. Такое мнение расходится с классическими представлениями экономистов о механизме работы ключевой ставки.