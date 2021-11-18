Промоутер Усика о потенциальном бое с Альваресом

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался о переходе лучшего боксера мира Сауля Альвареса из суперсреднего веса в первый тяжелый вес (то есть крузервейт), сообщает УНИАН.

По его мнению, существует вероятность того, что Альварес, прозвище которого Канело, когда-нибудь выступит в супертяжелом весе.

"Были примеры Джеймса Тони, Роя Джонса-младшего. Не вижу больших препятствий, почему бы Канело не попробовать силы в супертяжелом весе. Он сильный парень, доказал свою состоятельность в разных весовых категориях, сейчас он поднимется в крузервейт" , - сказал Красюк для Boxing UK.

Красюк также добавил:

"Это невероятно интригующая история - увидеть бойца из полусреднего дивизиона в хевивейте. Канело - Усик, это был бы интересный бой. С другой стороны, вы можете представить себе поединок Альвареса и Фьюри? Невероятно".

31-летний Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), но ради следующего боя перескочит через одну весовую категорию.

Мексиканец ранее поднимался в полутяжелый вес (до 79,4 кг), где нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и стал чемпионом мира по версии WBO.

Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound) по версии журнала The Ring.

Альварес - Плант: итоги боя