Ирак приступил к возвращению своих мигрантов из Беларуси

Иракские власти приступили к возвращению из Беларуси своих граждан, прибывших туда, чтобы прорваться через границу с Евросоюзом. Об этом, со ссылкой на Министерство транспорта страны и местные СМИ, сообщает Новое время.

Первый рейс для эвакуации иракцев вылетел 18 ноября из Багдада в Минск, где в аэропорту его уже ожидают мигранты, пожелавшие вернуться на родину.

Вернуться в Ирак пожелали около 500 человек (Фото: alsumaria.tv)

По словам представителя иракского МИД Ахмеда аль-Саххафа, на данное время улететь домой изъявили желание около 430 граждан. Регистрация еще полсотни человек продолжается.

Фото: alsumaria.tv

О решении властей Ирака вернуть своих мигрантов стало известно 15 ноября.