Ирак приступил к возвращению своих мигрантов из Беларуси
Иракские власти приступили к возвращению из Беларуси своих граждан, прибывших туда, чтобы прорваться через границу с Евросоюзом. Об этом, со ссылкой на Министерство транспорта страны и местные СМИ, сообщает Новое время.
Первый рейс для эвакуации иракцев вылетел 18 ноября из Багдада в Минск, где в аэропорту его уже ожидают мигранты, пожелавшие вернуться на родину.
По словам представителя иракского МИД Ахмеда аль-Саххафа, на данное время улететь домой изъявили желание около 430 граждан. Регистрация еще полсотни человек продолжается.
О решении властей Ирака вернуть своих мигрантов стало известно 15 ноября.