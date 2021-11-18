Продажи чипов Nvidia для майнинга упали на 60%

Объемы продаж Nvidia видеокарт для майнинга серии CMP в июле-сентябре упали на 60% относительно предыдущего квартала — с $266 млн до $105 млн. Снижение показателя зафиксировано на фоне роста цены Ethereum за этот период более чем на 30%, сообщает ForkLog.

«Мы не знаем, насколько добыча криптовалют сказалась на показателе продаж GPU. Волатильность цен на цифровые активы может повлиять на спрос на наши продукты и нашу способность его прогнозировать», — говорится в пресс-релизе.

Созданную специально для майнинга видеокарту Nvidia CMP 30HX компания представила в марте 2021 года.

С момента запуска линейки совокупный объем продаж CMP составил $526 млн. Это эквивалент 3% от выручки за этот период.

Согласно отчету за третий квартал, доход компании вырос на 50,3% в годовом исчислении до $7,1 млрд, чистая прибыль взлетела на 84,4% — до $2,46 млрд. Львиную долю выручки составили продажи чипов для геймеров и дата-центров.

На конференции с инвесторами представители компании заявили, что почти все продаваемые GPU оснащены специальным ПО для ограничения их возможностей в майнинге.