Meta консолидирует платформы и закроет Instagram Threads

Как сообщила компания Meta (бывшая Facebook), сервис сообщений Instagram Threads будет закрыт к концу 2021 года. Приложение начнёт предлагать пользователям вернуться в классический Instagram уже с 23 ноября, сообщает 3Dnews.

Первоначальная идея Threads была схожа с идеей Facebook Messenger — сервис позволял пользователям получать и отправлять личные сообщения Instagram в традиционном для мессенджеров интерфейсе отдельного приложения. У него был набор оригинальных функций, например, автоматические статусы, которые устанавливались в зависимости от активности на телефоне. К моменту закрытия Threads все эти инструменты никуда не денутся — они перекочуют в классический Instagram.

Meta сейчас консолидирует свои многочисленные платформы обмена сообщениями: Messenger и Instagram уже поддерживают кроссплатформенную переписку, и в обозримом будущем к ним присоединится WhatsApp. Поэтому подключённое исключительно к Instagram приложение Threads будет иметь всё меньше смысла по мере того, как стираются границы между сервисами Meta.

С самого начала у приложения было довольно мало пользователей — по состоянию на прошлый год около 200 тыс., и это ничтожная доля от общей базы Instagram в 1 млрд человек. В прошлом году разработчик попробовал освежить платформу, позволив пользователям переписываться не только со своими друзьями, но и со всей аудиторией Instagram. Видимо, этого оказалось недостаточно.