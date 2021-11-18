Секреты новогоднего стола: без вреда для здоровья и фигуры

Традиционно на Новый год делают оливье, салат под шубой, «мимозу». Картофель с большим содержанием крахмала можно заменить топинамбуром, яблоком. Не наготавливайте на несколько дней вперед, сообщает Креатив.

Достаточно 2-3 фирменных, низкокалорийных блюда, красиво украшенных. Разнообразить меню помогут фруктовые нарезки, несладкие десерты - 100 гр. желе содержит всего 18 ккал, а щербет домашнего приготовления 25 ккал.

Многие предпочитают делать шведский стол из множества разнообразных закусок. Здесь уместны будут и фрукты, белая и красная рыба, копченое мясо, грибы. Очевидным преимуществом являются маленькие порции и возможность попробовать несколько блюд сразу.

На заметку: оптимальная порция еды за столом та, которая помещается у вас в ладошках. Сложите их лодочкой и получите максимальный объем пищи. Превышение грозит расстройством пищеварения, тяжестью, тошнотой.

Секреты диетолога, чтобы не поправиться: