Секреты новогоднего стола: без вреда для здоровья и фигуры
Традиционно на Новый год делают оливье, салат под шубой, «мимозу». Картофель с большим содержанием крахмала можно заменить топинамбуром, яблоком. Не наготавливайте на несколько дней вперед, сообщает Креатив.
Достаточно 2-3 фирменных, низкокалорийных блюда, красиво украшенных. Разнообразить меню помогут фруктовые нарезки, несладкие десерты - 100 гр. желе содержит всего 18 ккал, а щербет домашнего приготовления 25 ккал.
Многие предпочитают делать шведский стол из множества разнообразных закусок. Здесь уместны будут и фрукты, белая и красная рыба, копченое мясо, грибы. Очевидным преимуществом являются маленькие порции и возможность попробовать несколько блюд сразу.
На заметку: оптимальная порция еды за столом та, которая помещается у вас в ладошках. Сложите их лодочкой и получите максимальный объем пищи. Превышение грозит расстройством пищеварения, тяжестью, тошнотой.
Секреты диетолога, чтобы не поправиться:
- Майонез в салатах заменить на йогурт, нежирную сметану. Количество калорий снижается в 2-3 раза. Для заправки можно использовать ягодное пюре;
- По рекомендациям врачей оптимальное количество алкоголя, включая и шампанское, составляет о мл. Не превышайте минимальные дозы напитков, обязательно употребляйте их на сытый желудок. Чем больше бокалов вы выпьете, тем больше вы съедите;
- Праздничный стол у многих ассоциируется с тортом, пирожными, конфетами. Оставьте сладкое на утро, чтобы не переедать;
- Психологи подметили закономерность: красивый декор застолья наполовину снижает аппетит;
- Не сидите все время, танцуйте, перемещайтесь по залу, активно участвуйте в конкурсах.