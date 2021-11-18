Зеленский утвердил почетный знак и диплом премии Патона

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил описание и рисунок почетного знака лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона, а также описание диплома лауреата этой премии. Соответствующий указ №585/2021 от 18 ноября опубликован на сайте главы государства, сообщает Интерфакс-Украина.

Также указом устанавливается, что в 2021 году присуждение премии им. Патона осуществляется по результатам конкурса, проведенного Комитетом по государственным премиям Украины в области науки и техники в соответствии с положением о государственной премии Украины в области науки и техники, утвержденным указом президента от 31 мая 2016 года №230.

Указ вступает в силу со дня опубликования.