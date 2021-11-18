Нардепы ратифицировали военное соглашение между Украиной и Турцией

Верховная Рада поддержала закон "О ратификации Рамочного военного соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики"﻿. Соответствующее решение поддержали 303 народных депутата, сообщает Деловая столица.

Так, ратификация парламентом Рамочного военного соглашения между правительствами Украины и Турции (№0119) позволит выполнить внутригосударственную процедуру, связанную со вступлением в силу вышеупомянутого соглашения, что позволит создать основу для отношений и развития сотрудничества между сторонами по 21 направлению военного сотрудничества.