Представлен квадрокоптер на реактивных двигателях

Американская компания FusionFlight представила второй демонстратор «квадрокоптера» на реактивных двигателях, сообщает 3Dnews.

Прототип летает на четырёх микротурбинах и развивает скорость до 400 км/ч. Дрону без пропеллеров не страшны плохие погодные условия и опасность обледенения несущих лопастей. Это расширит диапазон применения новинки, но будет стоить серьёзных денег.

Источник изображения: FusionFlight

Первый прототип дрона JetQuad компания FusionFlight показала в 2019 году. Новый прототип получил защиту двигателей и управление векторами тяги на каждой микротурбине. Благодаря этому дрон получил возможность маневрировать во всех направлениях, как и неподвижно зависать в воздухе.

Источник изображения: FusionFlight

Габариты прототипа JetQuad AB6 составляют 1205 × 931 × 402 мм. До заправки топливом аппарат весит 24 кг. Полный бак топлива — дизельного, керосина или другого подходящего горючего для реактивных двигателей дрона — весит 20 кг. В автономном полёте аппарат может преодолеть 150 км на скорости до 400 км/ч. Если аппарату придать аэродинамическую конфигурацию вместо прямоугольной формы, как у прототипа, скорость может быть увеличена до 600 км/ч.

Источник изображения: FusionFlight

Компания FusionFlight рассчитывает начать продажу (или приём заказов на изготовление) дронов JetQuad летом следующего года. Ориентировочная стоимость каждого будет достигать $100 тыс. Дрон может использоваться для экстренной доставки грузов, поскольку быстр и меньше зависит от погоды. Полной заправки бака хватает на 15 минут полёта на максимальной скорости для перевозки грузов весом 18 кг.