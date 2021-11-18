НАТО усилило разведку со стороны Украины – Минобороны Беларуси

В последние дни военные Беларуси фиксируют постоянное усиление интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы, в том числе и со стороны Украины. Об этом, ссылаясь на Минобороны Беларуси, пишет Константин Катышев, Корреспондент.

"В настоящее время нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины", – говорится в сообщении.

По данным белорусских военных, общее количество полетов, в том числе разведывательной авиации, увеличилось практически в два раза.

Кроме того, НАТО прибегает к использованию беспилотников. А ВВС США увеличили число привлекаемой авиации в полтора раза.