Разумков усомнился в прозрачности финансирования ВР национального авиаперевозчика

Намерение Верховной Рады выделить 500 млн грн для формирования уставного капитала национального авиаперевозчика вызывает вопрос о возможной коррупционной составляющей. Так считает внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вместо того, чтобы направить их (средства – ред.) сегодня на борьбу с Covid, на реорганизацию больниц, на закупку нового оборудования… построить кислородные станции… сегодня эти средства тратятся, мягко говоря, не по логике. А если уж совсем быть открытым, то вызывает вопрос, нет ли там коррупционной составляющей?" – сказал Разумков журналистам в кулуарах Рады в четверг.

Он напомнил, что законопроект №6298, за который народные депутаты в четверг проголосовали в первом чтении, предусматривает выделение 500 млн грн для уставного фонда национального авиаперевозчика.

"Вопрос перелетов тоже важен, но оно точно не стоит в повестке дня. Выходя из той логики, сколько хотят закупить самолетов, и где их хотят закупить… то выходит до 5 млрд долларов мы потратим на этот процесс. У нас сегодня есть лишние деньги? Думаю, нет", – отметил Разумков.