Цены на курятину в Украине выросли на треть и поднимутся еще выше

В третьем квартале 2021 года средняя цена на курятину в Украине выросла на 32%, до $1,79 за 1 кг без учета НДС по сравнению с аналогичным периодом 2020 года ($1,36 за 1 кг). Об этом сказано в финансовом отчете ведущего агрохолдинга Украины МХП, сообщает UBR.

Мощности производства компании по итогам июля-сентября 2021-го выросли на 7%, до 194 тыс. тонн.

В то же время с начала года средняя цена на курятину достигла $1,64 за 1 кг без НДС (+22% по сравнению с прошлым годом).

Экспорт курятины производства МХП вырос на 8% и превысил 300 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Мощности компании по производству за этот период выросли незначительно – на 2% и составили 551 тыс. тонн.

По прогнозам аналитиков, в 2022 году продолжится существенный рост себестоимости мяса курицы. В частности, вырастут цены на удобрения, корма и энергоносители.