Путин пожаловался на "удручающую ситуацию" в отношениях с НАТО

Президент России Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении всех механизмов диалога и пообещал "адекватный ответ" на действия Североатлантического альянса у российских границ, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил на заседании коллегии МИД России.

По его словам, в отношениях с НАТО у России сложилась "удручающая ситуация". Он обвинил Альянс в конфронтационном настрое и демонстративном приближении военной инфраструктуры к российским границам.