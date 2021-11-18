Путин пожаловался на "удручающую ситуацию" в отношениях с НАТО
Президент России Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении всех механизмов диалога и пообещал "адекватный ответ" на действия Североатлантического альянса у российских границ, сообщает Деловая столица.
Об этом Путин заявил на заседании коллегии МИД России.
По его словам, в отношениях с НАТО у России сложилась "удручающая ситуация". Он обвинил Альянс в конфронтационном настрое и демонстративном приближении военной инфраструктуры к российским границам.
"Более того, НАТО сломало все механизмы диалога. На военную же активность НАТО по периметру наших границ мы будем адекватно реагировать", — добавил президент РФ.