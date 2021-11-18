Украина направит 8500 полицейских на границу с Беларусью

Украина направляет 8500 полицейских на границу с Беларусью. Об этом, ссылаясь на пост украинского посла в Германии Андрея Мельника в Twitter, пишет Евгения Степко, Вести.

По словам Мельника, существует опасность того, что нелегальные мигранты будут перенаправлены с белорусско-польской границы на границу с Украиной. Кроме того, он допускает введение в стране чрезвычайного положения: