Новый Nissan Rogue получил инновационный мотор

Японская компания Nissan представила на автошоу в Лос-Анджелесе свою новую разработку – популярный кроссовер Rogue с новым экономичным мотором 1.5 VC-Turbo. Автомобиль отправится в салоны официальных дилеров марки в США в будущем году, сообщает Обозреватель.

Кроссовер Nissan Rogue нового поколения был представлен чуть больше года назад. Фактически это американский аналог хорошо известного у нас Nissan X-Trail. До недавнего времени единственным доступным силовым агрегатом для модели был 2,5-литровый 184-сильный бензиновым мотором.

Инновационность мотора 1.5 VC-Turbo заключается в технологии изменяемой степени сжатия. Источник: Nissan

Теперь помимо атмосферной "четверки" у Rogue будет трехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра. Инновационность мотора 1.5 VC-Turbo заключается в технологии изменяемой степени сжатия. Он стал дальнейшим развитием 2-литрового мотора, который известен владельцам Infiniti QX50 и Nissan Altima. Степень сжатия может меняться от 8:1 до 14:1. Максимальная мощность двигателя достигает 204 л.с., а крутящий момент — 305 Нм. По словам создателей, это лучший в своем классе силовой агрегат по топливной экономичности и тяговитости.

Кроссовер Nissan Rogue нового поколения – американский аналог хорошо известного у нас Nissan X-Trail. Источник: Nissan

В паре с новинкой работает бесступенчатый вариатор Xtronic. Покупатели смогут заказать модель с передним или полным приводом. По сравнению с 2,5-литровой "четверкой" расход топлива снизился с 7,8 до 7,1 л/100 км. Производство нового мотора для Nissan Rogue организовали на заводе компании в штате Теннесси.

Салон нового Nissan Rogue. Источник: Nissan

Кроссоверы Nissan Rogue с турбомоторами появятся в начале зимы. Стоимость новинки стартует с $26700.