На внеочередном заседании Рады загорелась система голосования

На внеочередном заседании Верховной рады загорелся пульт для голосования. Пожар оперативно потушили, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом в своих Telegram-каналах написали нардыв Александр Качура и Ярослав﻿ Железняк.

По словам Качуры, задымился и начал плавиться пульт голосования у нардепа Артема Нагаевского. Его коллега Егор Чернев оперативно потушил его огнетушителем.

Видео инцидента также опубликовал Ярослав Железняк.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук досрочно закрыл инициированное президентом внеочередное заседание парламента из-за возгорания системы для голосования.

Соответствующее решение со второй попытки поддержали 240 народных депутатов.