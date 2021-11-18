На внеочередном заседании Рады загорелась система голосования
На внеочередном заседании Верховной рады загорелся пульт для голосования. Пожар оперативно потушили, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.
Об этом в своих Telegram-каналах написали нардыв Александр Качура и Ярослав Железняк.
По словам Качуры, задымился и начал плавиться пульт голосования у нардепа Артема Нагаевского. Его коллега Егор Чернев оперативно потушил его огнетушителем.
Видео инцидента также опубликовал Ярослав Железняк.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук досрочно закрыл инициированное президентом внеочередное заседание парламента из-за возгорания системы для голосования.
Соответствующее решение со второй попытки поддержали 240 народных депутатов.