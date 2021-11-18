Львовский суд арестовал Остапа Стахива на два месяца

Галицкий районный суд г. Львова постановил заключить под стражу на 60 суток львовянина Остапа Стахива, подозреваемого в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти с возможностью внесения 998 тысяч грн в качестве залога, сообщает Интерфакс-Украина.

Такое решение во время сегодняшнего заседания вынес судья Олег Юркив.

Адвокат Стахива заявил во время заседания, что его клиента похитили из районной больницы в Свяляве Закарпатской области. В то же время следователь предоставил в суд справку от медиков о том, что состояние здоровья Стахива позволяет ему принимать участие в судебном заседании.

Сам Стахив рассказал журналистам, что у него повышенное давление.

Как сообщалось, 16 ноября сотрудники СБУ вручили Остапу Стахиву подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

По данным СБУ, спецслужба блокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. По данным СБУ, участники группы призывали к "насильственному изменению конституционного строя".

Сам Стахив отвергает обвинения в попытках свержения конституционного строя и связах с Россией.