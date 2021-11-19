Дожди и похолодание: прогноз погоды на 19 ноября

Под конец недели погода﻿ в Украине совсем испортится – по всей территории ожидаются дожди, в некоторых регионах – значительные. При этом, в нескольких регионах потеплеет, а во всех остальных – наоборот.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Итак, в пятницу, 19 ноября, практически во всех западных и южных областях, а также в Крыму температурные показатели вырастут до 6-10°С днем и 1-5°С ночью. А вот Закарпатскую, Черкасскую, Сумскую, а также все восточные области ожидает похолодание до 2-5°С днем и от -6°С на востоке до 2°С на Закарпатье ночью. В остальных же центральных, а также в Черниговской и Запорожской областях ожидается около 4-7°С днем и от -5°С в Запорожье до 3°С в центре ночью.

Дожди 19 ноября прольются по всей Украине. На западе, а также в центре (кроме Днепропетровской области) и на севере страны они будут наиболее значительными. Во всех центральных, южных, северных областях, а также в Крыму средняя скорость ветра ожидается на уровне 11-22 км/час в среднем. В центре местами возможны шквалы до 25 км/час. Самый сильный ветер будет на западе страны – около 14-25 км/час в среднем, местами шквалы до 29 км/час. Наименее ветрено будет на востоке страны – там ожидается ветер 7-14 км/час.

В Укргидрометцентре на 19 ноября в западных областях установили I уровень опасности – желтый. Также на западе местами возможен туман. Кроме того, на востоке, местами в центре и на севере возможна гололедица и мокрый снег.

В столице Украины, Киеве﻿, 19 ноября ожидается температура воздуха от 2 до 6°С в течении дня, ветер 14-18 км/час и дождь.

