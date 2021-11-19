Самый стильный цвет окрашивания для брюнеток на зиму 21/22

Всемирно известные модели Белла Хадид и Эмили Ратаковски уже покорили подиумы своим насыщенным кофейным цветом волос. Их колорист из Нью-Йорка Дженна Перри раскрыла секрет идеального оттенка для брюнеток на зиму 2021-2022 годов, сообщает Обозреватель.

Глубокий соблазнительный коричневый цвет с легкими нотками пепельного – вот к чему стремилась Дженна, когда ей нужно было преобразить волосы Беллы Хадид накануне Каннского фестиваля во Франции.

Белла Хадид. Источник: instagram.com/bellahadid

Отсюда и пошло название самого модного оттенка для окрашивания брюнеток этого сезона – шоколадный мокко.

Самый модный цвет для брюнеток – шоколадный мокко

Глубокий коричневый цвет Дженна Перри сделала и для своей постоянной клиентки Эмили Ратаковски. Однако она акцентировала на том, что у Хадид оттенок шоколадного мокко более пепельный, в то время как у Эмили он теплее. Нужно выбирать тон в зависимости от цвета кожи: первая модель бледная, а вторая чуть загорелее.

Эмили Ратаковски

Такой цвет волос красиво отражается на солнце, поэтому никогда не выглядит тускло. Зимой он будет создавать эффект тепла даже в самую холодную погоду. И последний, но не по важности, плюс – за этим оттенком намного легче ухаживать, чем за медным или блондинистым.

Чтобы шоколадный мокко выглядел как у его звездных пользовательниц, стоит сделать упор на сохранение сильных и блестящих волос.